Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné mercredi 25 décembre que la tâche principale du secteur de l’électricité est d’assurer un approvisionnement suffisant en électricité au service du développement socio-économique et de la vie de la population.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la conférence récapitulative du groupe EVN, le 25 décembre à Hanoi. Photo : VNA

La pénurie d’électricité ne devrait pas se produire en toutes circonstances, a-t-il déclaré à une conférence récapitulative du groupe Electricité du Vietnam (EVN), demandant au contingent de près de 100.000 cadres, ingénieurs et employés d’EVN de mener à bien cette tâche avec "la plus haute détermination".Le chef du gouvernement a salué la croissance exponentielle du secteur qui a réussi ces 65 dernières années à porter la capacité installée du réseau national de 31,5 MW à environ 54.850 MW, se hissant ainsi au 2e rang en Asie du Sud-Est et au 23e rang mondial en la matière.Le Vietnam se positionne toujours au quatrième rang des pays de l’ASEAN et au 27e rang parmi 190 pays et économies en termes de raccordement à l’électricité, selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a cependant estimé que le secteur devra relever de grands défis, notamment besoins croissants en électricité, la sécheresse affectant la production d’électricité, de nombreux projets du secteur souffrant de lenteur et le développement du réseau de distribution électrique laissant à désirer.Bien que la productivité du travail du secteur de l’électricité continue de s’améliorer, se chiffrant à 10% en 2019, supérieure au taux de croissance de l’économie, elle reste encore à la traîne de nombreuses autres compagnies dans la région.Compte tenu du niveau insuffisant des lacs-réservoirs des centrales hydroélectriques et de la lenteur de nombreux chantiers, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a recommandé à EVN de concentrer ses moyens sur les projets clés et urgents, de mobilisation des capitaux de la société et de poursuivre la restructuration du groupe.Il a demandé au groupe d’accélérer les travaux de 10 projets en cours, à savoir les centrales thermiques Quang Trach 1, Quang Trach 2, Dung Quât 1, Dung Quât 3, Ô Môn 3, Ô Môn 4; les centrales hydroélectriques de Hoà Binh élargie, Yaly élargie, Tri An élargie et Bac Ai. – VNA