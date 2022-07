Le Premier ministre Pham Minh Chinh examine la mise en oeuvre du projet de construction du terminal de passagers T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, le 9 juillet. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé samedi d’accélérer toutes les procédures, d’achever les préparatifs pour que la pose de la première pierre du projet de construction du terminal T3 de l'aéroport international de Tân Son Nhât puisse débuter dès le troisième trimestre de 2022.

Lors d'une visite de travail à l'aéroport de Hô Chi Minh-Ville, le chef du gouvernement a également écouté les rapports présentés sur la mise en œuvre du projet, les problèmes à résoudre et les solutions proposées.

Dans cet esprit, il a chargé les ministères et services concernés et les autorités de Hô Chi Minh-Ville de coordonner étroitement et de résoudre rapidement les problèmes existants, afin d'accélérer la construction de l'ouvrage, contribuant à réduire le trafic et la surcharge de l'aéroport international de Tân Son Nhât.

Il a chargé le vice-Premier ministre Lê Van Thành de superviser le déploiement du projet, le ministère de la Défense de mener à bien les procédures de libération des terres, afin de l’achever en ce mois-ci, et le ministère des Transports de diriger la mise en œuvre.

Les autorités de Ho Chi Minh-Ville devraient achever la planification et la connexion de l'aéroport aux zones environnantes, a-t-il dit.

En même temps, il a exigé de favoriser l'achèvement des procédures rapidement et à moindre coût, dans l'intérêt de la nation et dans l'esprit de lutte contre la corruption.

Ces dernières années, le nombre de passagers à l'aéroport international de Tân Son Nhât a considérablement augmenté, doublant la capacité prévue, ce qui a fréquemment causé des problèmes de surcharge sur le site.

En 2020, le gouvernement a approuvé la politique d’investissement du projet de construction du terminal de passagers T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât en vue de réduire la surcharge à l’aéroport.

Le terminal T3 sera conçu avec une capacité d’accueil de 20 millions de passagers par an, couvrira 16,05 hectares et aura un capital total estimé à 10,99 billions de dôngs (474 millions de dollars) investis par l’Airports Corporation of Vietnam (ACV). Le projet devrait se terminer dans 37 mois depuis la date de mise en chantier. -VNA