Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé une réponse rapide à la nouvelle épidémie de Covid-19 suite à la confirmation de 83 nouveaux cas de transmission locale dus à un nouveau variant du SARS-CoV-2 enregistrés ces deux derniers jours à Hai Duong et Quang Ninh (Nord).

Un homme remplit une déclaration de santé au quai de Bach Dang, dans la cité municipale de Quang Yên, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Il a ordonné dans la directive n°05/CT-TTg d’appliquer le confinement et la distanciation sociale pour la ville de Chi Linh, dans la province de Hai Duong pendant 21 jours et de cesser temporairement les activités de l’aéroport international de Vân Dôn, dans la province de Quang Ninh, à partir du 28 janvier 2021 à 12h00, pour contenir la propagation du nouveau coronavirus.Le chef du gouvernement a également demandé de suspendre temporairement toutes les activités scolaires, communautaires, de loisirs, de rassemblement ainsi que les services non essentiels, le transport public depuis la ville de Chi Linh, sauf cas de force majeure.Il incombe au président du Comité populaire de la province de Quang Ninh et aux présidents des comités populaires des provinces et des villes sous l’autorité centrale de prendre des mesures nécessaires en fonction du niveau de risque de propagation du virus dans chaque zone de leur localité.Le ministère de la Santé est prié de soutenir en temps opportun les provinces de Quang Ninh, Hai Duong pour enrayer l’épidémie. Les ministères de la Défense, de la Sécurité publique, de la Santé, et les comités populaires des provinces et des villes sous l’autorité centrale sont invités à renforcer la gestion des entrées et à sanctionner sévèrement les infractions. – VNA