Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec les responsables de Binh Duong. Photo : VNA

Binh Duong (VNA) - Poursuivant sa tournée dans la province de Binh Duong (Sud), le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation du gouvernement ont travaillé le 19 mars avec la Permanence du Comité provincial du Parti sur la situation du développement socio-économique.

Face aux nombreuses difficultés dues à l'impact de l'épidémie de COVID-19, la province a encore atteint l'objectif de prévention et de contrôle de l’épidémie et de développement socio-économique. Le Produit intérieur brut régional (PIBR) a augmenté de 2,62 %, l’attraction des capitaux d'investissement étrangers a atteint près de 2,7 milliards de dollars, en hausse de 36% sur un an.

En 2022, la province de Binh Duong continue à se concentrer sur la mise en œuvre du programme de relance et de développement économiques.

S’exprimant lors de la séance de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu’après 25 ans de rétablissement, Binh Duong est devenue une province dynamique, ayant une économie et une industrie développées, choisie par de nombreux investisseurs nationaux et étrangers pour se développer.



Le Premier ministre a suggéré des tâches et solutions pour développer Binh Duong et pour faire bientôt de la province en un centre industriel moderne et une ville intelligente du pays.

Binh Duong doit promouvoir davantage le développement des infrastructures socio-économiques ; améliorer la qualité des ressources humaines ; développer les infrastructures numériques, les infrastructures de lutte contre le changement climatique. "Binh Duong doit développer un écosystème industriel vert, intelligent, durable et inclusif et ne laisser personne de côté", a souligné le Premier ministre.

Il a également déclaré que la province de Binh Duong devait développer une agriculture de haute technologie ; compléter les chaînes de production, de transformation et de consommation des produits agricoles ; promouvoir la transformation numérique, établir une société numérique, gouvernement numérique, citoyenneté numérique.

Le développement socio-économique doit aller de pair avec la conservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles et la protection de l'environnement, a conclu le chef du gouvernement. -VNA