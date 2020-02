Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a signé le 1er février une décision sur la déclaration de l’épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par une nouvelle souche de coronavirus au Vietnam.



Selon cette décision numérotée 173/QD-TTg, l’épidémie a commencé le 23 janvier 2020 où le Vietnam a détecté deux premiers cas de contamination. A ce jour, le pays recense six cas, dont deux Chinois et quatre Vietnamiens, à Khanh Hoa, Vinh Phuc et Thanh Hoa.



Auparavant, le Premier ministre a signé une directive numérotée 06/CT-Ttg sur la multiplication des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie.



Selon cette directive, le Premier ministre demande aux ministères et autres organes, aux Comités populaires locaux, aux particuliers et organisations de respecter strictement les directives sur ce sujet, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Il leur ordonne d’élaborer des plans détaillés pour empêcher la propagation du virus.



Parmi les mesures avancées figurent la suspension des vols de et vers les zones chinoises touchées, la suspension de l’octroi des visas touristiques aux étrangers (les Chinois inclus) séjournant ou ayant séjourné en Chine ces deux dernières semaines, la suspension des fêtes prévues prochainement, le port des masques dans les lieux publics, l’interdiction de l’augmentation des prix des masques et des matériels médicaux au service de la prévention et de la lutte contre l’épidémie...



Le Premier ministre demande également aux organes compétents de contrôler strictement les passages frotanliers, de ne pas envoyer de travailleurs vietnamiens en Chine, de surveiller strictement les cas suspects pendant 14 jours, de lancer des opérations de décontamination....



Le Premier ministre appelle les habitants à observer les instructions des organes compétents et de collaborer avec eux dans la réalisation des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie.



Selon un rapport du ministère vietnamien de la Santé, à 8h30 le 1er février 2020, l'épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus, qui est apparue dans le centre de la Chine, a fait 259 morts dans l'ensemble de ce pays. 11.949 cas de contamination ont été recensés dans le monde, dont 11.791 cas en Chine. Outre la Chine continentale, l’épidémie a touché 26 pays et territoires.-VNA