Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a décidé de confier le 19 octobre au ministère de la Finance l'attribution de 5.000 tonnes de riz extraites des réserves nationales à cinq provinces centrales les plus durement touchées par les catastrophes naturelles.

Inondations dans la commune de Thanh An, district de Cam Lo, province de Quang Tri. Photo : VNA

En conséquence, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien - Hue, Quang Nam et Ha Tinh recevront chacun 1.000 tonnes de riz.



Le Premier ministre a demandé aux comités populaires des provinces de recevoir et de distribuer rapidement le riz alloué aux bonnes personnes conformément à la réglementation.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également demandé le 18 octobre de renforcer le secours et le règlement des conséquences des inondations et des glissements de terrain meurtriers dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre, notamment les provinces de Thua Thiên-Huê et Quang Tri.



Dans un télégramme officiel, le chef du gouvernement a également adressé sa sympathie et ses profondes condoléances aux proches des victimes, partageant les difficultés et les pertes de ces populations et des administrations locales.



Il a demandé aux comités populaires provinciaux et aux ministères et services concernés de collaborer pour diriger le règlement des conséquences des crues et inondations, la recherche des disparus, les obsèques des victimes, les soins des blessés.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a recommandé aux localités de fournir tous les produits de première nécessité aux sinistrés, de continuer les contrôles et de réexaminer les zones à haut risque pour évacuer en temps utile leurs habitants.

102 morts et 26 disparus, tel est le dernier bilan des crues et des inondations frappant le Centre du Vietnam établi lundi par la Direction centrale de la lutte contre les intempéries.

Dans les provinces de Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Dà Nang et Quang Nam, de nombreux endroits restent inondés.

Quatre glissements de terrains sont survenus dans les provinces de Thua Thiên-Huê et Quang Tri, coûtant à la vie à plusieurs dizaines d’habitants et de militaires. Près de 70 mille personnes ont été évacuées.

Lundi, le Front de la Patrie du Vietnam et le comité central des Secours ont décidé d’octroyer aux familles sinistrées 20 milliards de dongs.

La Croix du Vietnam a déployé la 3e phase de la campagne de secours dans trois provinces de Quang Binh, Quang Tri et Ha Tinh avec une somme et des marchandises d’une valeur de près 2,7 milliards de dongs. -VNA