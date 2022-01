Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen (à gauche) arrive à Nay Pyi Taw lors de sa visite au Myanmar, le 7 janvier. Photo : Xinhua/VNA

Phnom Penh (VNA) – L’agence de presse cambodgienne AKP a cité un communiqué de presse du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du 26 janvier sur les résultats d’un entretien en ligne entre le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et le général Min Aung Hlaing, président du Conseil d'administration de l'État du Myanmar.



Les deux parties ont discuté, entre autres, de la manière de promouvoir davantage la mise en œuvre du consensus en cinq points sur la base des dispositions de la Charte de l'ASEAN et ont partagé le point de vue selon lequel les efforts doivent être intensifiés pour améliorer la situation actuelle au Myanmar.



Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a présenté une recommandation en 4 points au général Min Aung Hlaing: prioriser les efforts et la coordination entre les parties pour mettre en œuvre le consensus en 5 points adopté par les dirigeants de l'ASEAN en avril 2021; demander aux agences compétentes du Myanmar de créer des conditions favorables pour l'envoyé spécial envoyé par le président de l'ASEAN au Myanmar dans les meilleurs délais; toutes les parties au Myanmar doivent faire preuve de la plus grande retenue, cesser la violence et s'efforcer d'obtenir un cessez-le-feu afin d'instaurer un processus de dialogue en vue d’une solution pacifique; demander au Myanmar de coopérer pleinement pour soutenir les efforts de l'ASEAN visant à fournir une aide humanitaire aux gens birmans dans le besoin.

Le général Min Aung Hlaing a promis que le Myanmar coopérerait avec le Cambodge qui assume la présidence tournante de l'ASEAN en 2022 pour assurer une année réussie.-VNA