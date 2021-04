Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre Hun Sen. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a hautement apprécié les grandes réalisations obtenues par le Vietnam et exprimé sa confiance en direction de Pham Minh Chinh, lors d’une conversation téléphonique effectuée le 6 avril pour adresser ses félicitations au nouveau chef du gouvernement vietnamien.

Il a exprimé sa conviction que sous la direction du Premier ministre Pham Minh Chinh, le gouvernement et le peuple vietnamiens continueront à enregistrer de nombreux succès dans l’édification nationale et que rôle et la position du Vietnam dans la région et sur la scène internationale continueront à être rehaussés.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé le souhait de travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen dans l’avenir pour approfondir les relations de bon voisinage et d’amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux pays et les deux gouvernements. Il a exprimé sa conviction que le gouvernement et le peuple cambodgiens, sous la direction clairvoyante du Premier ministre Hun Sen, repousseront bientôt la pandémie de COVID-19 et continueront à réaliser de nombreuses nouvelles réalisations. Il est convenu de charger les ministères de la Santé des deux pays d'échanger leurs expériences sur la prévention et le contrôle de la pandémie.



Les deux Premiers ministres se sont réjouis d’une coopération bilatérale continuelle dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, et ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords entre les hauts dirigeants des deux pays et de renforcer la coopération dans la défense et la sécurité ; d’améliorer l'efficacité de la gestion des frontières, de contrôler l’épidémie et d’assurer une circulation des marchandises aux portes des frontières.



Les deux parties ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration lors des forums multilatéraux et, avec d'autres pays membres, de maintenir la solidarité et de promouvoir le rôle central de l'ASEAN.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement invité le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen à effectuer une visite au Vietnam. Le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a également exprimé le souhait d'accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh au Cambodge au moment propice. -VNA