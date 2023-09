Le Premier ministre Pham Minh Chinh donne un discours au débat général de haut niveau de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Photo : VNA



New York (VNA) - Dans l'après-midi du 22 septembre, (heure locale), au siège des Nations Unies à New York aux Etats-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours important au débat général de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.Le discours du Premier ministre avait pour thème "Travailler ensemble pour renforcer la confiance, faire preuve de sincérité, renforcer la solidarité, promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale et répondre efficacement aux défis mondiaux et populaires, promouvoir le développement durable, prendre les gens comme centre, sujet, objectif, force motrice et ressource du développement”.Dans son discours, le dirigeant vietnamien a affirmé qu'à travers beaucoup de souffrances, de sacrifices et de pertes, le Vietnam comprenait et appréciait la valeur de la paix, de la coopération et du développement. Avec l'esprit de « mettre de côté le passé, surmonter les différences, promouvoir les similitudes, regarder vers l'avenir » et avec la persévérance, les efforts inlassables, le Vietnam a transformé les ennemis en amis, la confrontation en dialogue, les opposants en partenaires. Le Vietnam est considéré par les amis internationaux comme un modèle de coopération, de dépassement et de réconciliation après la guerre pour le développement commun et la prospérité des parties.Évaluant les difficultés et les défis actuels, le dirigeant vietnamien a déclaré que le monde était actuellement confronté à une grave crise de confiance, de coopération multilatérale, de principes et de ressources. Le devoir et la responsabilité des dirigeants du monde sont de travailler ensemble pour renforcer la confiance et la sincérité ; renforcer la solidarité et promouvoir la coopération multilatérale et bilatérale ; répondre efficacement aux défis mondiaux et populaires, promouvoir le développement durable, prendre les gens comme centre, sujet, objectif, force motrice et ressource du développement.Pour ce faire, le Premier ministre a demandé à la communauté internationale de se concentrer sur la mise en œuvre de cinq grands groupes de solutions.La première est de prendre comme prémisse la sincérité et la restauration de la confiance stratégique, en élevant la responsabilité des pays comme fondement.La deuxième est une solution globale pour promouvoir la solidarité, la coopération internationale, promouvoir le multilatéralisme et le rôle central des Nations Unies et soutenir le Plan de promotion des Objectifs de Développement Durable. Il est nécessaire de recourir à la solidarité plutôt qu’à la division, au dialogue plutôt qu’à la confrontation et à la coopération plutôt qu’à l’isolement.