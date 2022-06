Le Premier ministre Pham Minh Chinh au 4e Forum économique du Vietnam. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 5 juin à l’après-midi à Ho Chi Minh-Ville à la séance plénière – débat de haut niveau du 4e Forum économique du Vietnam.



Placé sous le thème "Edifier une économie indépendante et autonome en association avec une intégration économique profonde dans la nouvelle situation", le 4e Forum économique du Vietnam est organisé par la Commission économique du Comité central du Parti, le gouvernement et Ho Chi Minh-Ville.



Le même jour ont lieu trois séances thématiques du Forum portant sur le développement d’une chaîne d'approvisionnement stable en main-d'œuvre après la pandémie de COVID-19, le développement du marché des capitaux et du marché de l’immobilier, l’innovation technologique, la transformation numérique et la diversification des chaînes d'approvisionnement.