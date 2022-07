Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des responsables, des ingénieurs et des travailleurs de la centrale thermique de Song Hau 1. Photo : VNA

Hau Giang (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté samedi après-midi à la cérémonie d'inauguration de la centrale thermique de Song Hau 1 dans la ville de Mai Dam, district de Chau Thanh, province de Hau Giang (Sud).

Mise en chantier en 2005, cette centrale thermique a une capacité de 1.200 MW (2x600 MW). Son maître d'ouvrage est le groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN). Elle a été mise en service commercial depuis le 6 mai 2022 et a fourni au réseau électrique national plus de 2 milliards de kWh.

Selon les prévisions, la centrale thermique de Song Hau 1 apportera environ 7,2 milliards de kWh/an au réseau électrique national, contribuant ainsi à répondre à la demande de charge de la région du Sud-Ouest et du système électrique national. En outre, elle devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 15.000 à 20.000 milliards de dongs.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, l'inauguration et la mise en service de la centrale thermique de Song Hau 1 revêtaient une grande importance, contribuant à assurer la sécurité énergétique, et à faire du Vietnam l'un des premiers pays de l'ASEAN à fournir suffisamment d'électricité pour la production et la consommation.

La construction de l'usine contribue également à la création des emplois et à la croissance économique, a-t-il ajouté.

Dans le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté le projet de centrale thermique de Song Hau 2 situé dans le bourg de Mai Dam, district de Chau Thanh ; et l'intersection entre deux projets d'autoroute traversant la province de Hau Giang que sont l'autoroute Can Tho - Ca Mau et l'autoroute Chau Doc - Can Tho - Soc Trang. -VNA