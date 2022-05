Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie d'ouverture d'un bureau de FPT Software , une filiale du groupe FPT, le 15 mai à New York. Photo : VNA

Il s'agit du deuxième bureau de FPT Software à New York, le 10e aux États-Unis et le 58e au monde. FPT Software fournit des services de transformation technologique et numérique à des dizaines d'entreprises figurant sur la liste Fortune 500 du pays nord-américain.Après 14 ans d'exploitation aux États-Unis, FPT Software compte maintenant 450 employés et ses clients sont répartis dans 30 États à travers le pays. Les États-Unis sont actuellement l'un des deux plus grands marchés de l'entreprise, dont les revenus ont augmenté de 52% en glissement annuel en 2021 et de 60% au premier trimestre 2022.Dang Trân Phuong, directeur de FPT America, a déclaré que FPT Software est la deuxième société vietnamienne à ouvrir un bureau à New York - le plus grand centre économique, financier et technologique du monde. Elle espère qu'au cours des trois prochaines années, son bureau de New York contribuera à 20 % de son chiffre d'affaires total aux États-Unis.S'adressant à la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que l'ouverture du bureau est une étape pour aider le Vietnam à mener à bien sa transformation numérique et à former une économie numérique, contribuant ainsi à améliorer la qualité des ressources humaines du pays et à montrer ses capacités technologiques, sa sagesse et sa compétitivité dans le monde, en particulier dans les États-Unis, où la science et la technologie sont développées.Il a exprimé son espoir que FPT continuera de croître aux États-Unis et dans le monde en général afin d'aider à présenter les images du Vietnam et à promouvoir le partenariat intégral des deux pays de manière substantielle et efficace.Le chef du gouvernement a également demandé aux agences diplomatiques et compétentes du Vietnam aux États-Unis de continuer à aider FPT et d'autres entreprises vietnamiennes à mettre en œuvre des accords de coopération et à se développer davantage.- VNA