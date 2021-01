Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc vient d’approuver le Programme national d’action pour les enfants pour la période 2021-2030. Ce programme concerne la création d’un environnement de vie sûr, sain et convivial pour les enfants, l’établissement de leurs droits et leur développement global.

Des élèves de l’école primaire de Thu Tà, dans le district de Xin Mân, province de Hà Giang. Photo : VNA

Le programme définit quatre objectifs spécifiques :

Objectif 1 : Développement global, soins de santé et nutrition des enfants

Indice 1 : la proportion de communes, de quartiers et de cantons répondant aux normes adaptées aux enfants atteindra 65 % d’ici 2025 et 75 % d’ici 2030.

Indice 2 : le taux d’enfants de moins de 8 ans ayant accès à des services complets de soins de développement sera de 90 % d’ici 2025 et 95 % d’ici 2030.

Indice 3 : faire passer le taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes en dessous de 9,5 d’ici 2025 et en dessous de 9 d’ici 2030 ; la réduction du taux de mortalité des enfants de moins d’un an à 12,5 sur 1 000 d’ici 2025 et 10 d’ici 2030 ; le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en dessous de 18,5 pour 1000 d’ici 2025 et en dessous de 15 d’ici 2030.

Indice 4 : faire passer le taux d’enfants de moins de 5 ans sous-alimenté en dessous de 9 % d’ici 2025 et de 6 % d’ici 2030 ; la réduction du taux d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition en dessous de 17 % d’ici 2025 et en dessous de 15 % d’ici 2030 ; la réduction du taux d’enfants obèses de moins de 5 ans en dessous de 5 % en milieu rural et en dessous de 10 % en milieu urbain d’ici 2025 et 2030.

Indice 5 : augmenter le taux d’enfants de moins d’un an ayant reçu 8 vaccins à 97 % d’ici 2025 et 98 % d’ici 2030 ; avec 98 % des enfants de moins de 5 ans entièrement vaccinés d’ici 2030.

Indice 6 : abaisser le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant sous 2 % d’ici 2030.

Indice 7 : 100 % des établissements d’enseignement seront assainis d’ici 2025 et ce taux sera maintenu d’ici 2030.

Objectif 2 : Protection des enfants

Indice 8 : diminuer le taux d’enfants souffrant de conditions en dessous de 6,5 % d’ici 2025 et 6 % d’ici 2030 ; 90 % des enfants en situation particulière recevront des soins, une éducation et un soutien d’ici 2025 et 95 % d’ici 2030.

Indice 9 : faire passer la maltraitance infantile en dessous de 4,5 % d’ici 2025 et en dessous de 4 % d’ici 2030.

Indice 10 : la réduction du taux d’enfants de 5 à 17 ans forcés de travailler à 4,9 % d’ici 2025 et à 4,5 % d’ici 2030.

Indice 11 : réduire le taux de blessures chez les enfants à 550/100 000 d’ici 2025 et à 500/100 000 d’ici 2030 ; réduire le taux de mortalité infantile en raison d’accidents à 16/100 000 d’ici 2025 et à 15/100.000 d’ici 2030.

Indice 12 : soutenir 100 % des enfants qui sont confrontés à des catastrophes naturelles.

Indice 13 : élimination progressive du mariage des enfants, maintien de la diminution du nombre de mariages d’enfants de 2 à 3 % par an au cours de la période de 2025 à 2030.

Indice 14 : atteindre un taux d’enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans de 98,5 % d’ici 2025 et de 100 % d’ici 2030.

Objectif 3 : L’éducation, la culture et les divertissements pour les enfants

Indice 15 : augmenter le taux d’enfants de moins de 5 ans bénéficiant d’une santé, d’une éducation et d’un développement psychosocial appropriés à 99,1 % d’ici 2025 et 99,3 % d’ici 2030.

Indice 16 : augmenter le taux de scolarisation des enfants de 5 ans en maternelle à 99,1 % d’ici 2025 et 99,3 % d’ici 2030.

Indice 17 : augmenter le taux d’enfants achevant l’école primaire à 97 % d’ici 2025 et 99 % d’ici 2030 ; réduire le taux d’abandon du primaire en dessous de 0,12 % d’ici 2025 et de 0,1 % d’ici 2030.

Indice 18 : augmenter le taux d’enfants achevant le niveau de secondaire à 88 % d’ici 2025 et 93 % d’ici 2030 ; réduire le taux d’abandon du niveau de secondaire en dessous de 0,14 % d’ici 2025 et de 0,05 % d’ici 2030.

Indice 19 : 95 % des écoles fourniront des services de soutien psychologique aux enfants d’ici 2025.

Indice 20 : atteindre un taux d’écoles dotées d’infrastructures et de matériels appropriés pour les élèves et étudiants handicapés de 55 % d’ici 2025 et de 60 % d’ici 2030 ; 80 % d’enfants handicapés qui ont des besoins d’apprentissage auront accès à une éducation spécialisée appropriée, à une éducation inclusive et à une aide à la réadaptation fonctionnelle d’ici 2025 et 90 % d’ici 2030.

Indice 21 : 40 % des communes, arrondissements et cantons auront des aires de jeux pour enfants d’ici 2025 et 45 % d’ici 2030.

Objectif 4 : Participation des enfants aux questions liées à l’enfance

Indice 22 : 30 % des enfants âgés de 7 ans et plus auront accès aux consultations sur les questions relatives à l’enfance sous des formes appropriées d’ici 2025 et 35 % d’ici 2030.

Indice 23 : 85 % des enfants seront sensibilisés aux droits des enfants à la participation d’ici 2025 et 90 % d’ici 2030.

Indice 24 : 30 % d’enfants âgés de 11 ans et plus participeront à des modèles et activités de promotion des droits des enfants à la participation d’ici 2025 et 35 % d’ici 2030. – VNA