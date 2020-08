En période 2026-2030, 90% des enfants handicapés pourront accéder à l'éducation. Photo : VNA

Le programme vise à promouvoir la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et de la loi vietnamienne sur les personnes handicapées.Il vise également à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et à leur permettre de participer de manière égale aux activités sociales, ainsi qu'à créer un environnement sans barrières, à garantir leurs droits légitimes et à les aider à valoriser leurs capacités.En période 2026-2030, près de 90% des personnes handicapées devraient accéder aux services médicaux, tandis que 90% des enfants handicapés pourront accéder à l'éducation.Près de 300.000 personnes appartenant à ce groupe vulnérable bénéficieront d'une formation professionnelle.-VNA