Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fourni vendredi 12 novembre des éclairages sur les questions posées par des députés aux ministres de la Santé ; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; de l’Education et de la Formation ; et du Plan et de l’Investissement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh devant l’Assemblée nationale, le 12 novembre. Photo : VNA

Intervenu après les interventions des ministres devant l’Assemblée nationale, le chef du gouvernement a fait savoir qu’à partir d’octobre et des premiers jours de novembre 2021, toutes les administrations, branches et localités continueront à mettre en œuvre de manière drastique la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19.



Il a noté un changement des mentalités, des méthodes et des modes d’organisation de la prévention et de la lutte contre l’épidémie selon la devise : adaptation sûre et flexible et contrôle efficace du Covid-19, tout en se concentrant sur l’élimination des difficultés pour la production et le commerce et en mettant en œuvre la réouverture progressive de l’économie.



Ce faisant, la situation économique et sociale a connu des évolutions positives et présente plus de points positifs que le mois précédent. La macro-économie est restée stable, les grands équilibres de l’économie sont assurés, l’excédent commercial sur les dix premiers mois de cette année s’est chiffré à 160 millions de dollars, les investissements directs étrangers en dix mois ont atteint plus de 20 millions de dollars, en hausse de 15,8% en glissement annuel, a-t-il indiqué.



Les créations d’entreprises sont reparties à la hausse, les recettes budgétaires de l’Etat ont atteint environ 91% des prévisions, en hausse de 5,5% par rapport à la même période de l’année dernière, la production industrielle a repris des couleurs, la production agricole a connu un développement stable, et les services une reprise assez rapide. De nombreuses localités ont redoublé d’efforts pour acccélérer la reprise et le développement socio-économique en association avec le contrôle de l’épidémie, a-t-il poursuivi. Intervenu après les interventions des ministres devant l’Assemblée nationale, le chef du gouvernement a fait savoir qu’à partir d’octobre et des premiers jours de novembre 2021, toutes les administrations, branches et localités continueront à mettre en œuvre de manière drastique la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19.Il a noté un changement des mentalités, des méthodes et des modes d’organisation de la prévention et de la lutte contre l’épidémie selon la devise : adaptation sûre et flexible et contrôle efficace du Covid-19, tout en se concentrant sur l’élimination des difficultés pour la production et le commerce et en mettant en œuvre la réouverture progressive de l’économie.Ce faisant, la situation économique et sociale a connu des évolutions positives et présente plus de points positifs que le mois précédent. La macro-économie est restée stable, les grands équilibres de l’économie sont assurés, l’excédent commercial sur les dix premiers mois de cette année s’est chiffré à 160 millions de dollars, les investissements directs étrangers en dix mois ont atteint plus de 20 millions de dollars, en hausse de 15,8% en glissement annuel, a-t-il indiqué.Les créations d’entreprises sont reparties à la hausse, les recettes budgétaires de l’Etat ont atteint environ 91% des prévisions, en hausse de 5,5% par rapport à la même période de l’année dernière, la production industrielle a repris des couleurs, la production agricole a connu un développement stable, et les services une reprise assez rapide. De nombreuses localités ont redoublé d’efforts pour acccélérer la reprise et le développement socio-économique en association avec le contrôle de l’épidémie, a-t-il poursuivi.