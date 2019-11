Séoul, 28 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé le 28 novembre son espoir que les investisseurs sud-coréens augmenteraient leurs investissements dans le tourisme au Vietnam, car plus de 2.000 vols sont assurés entre les deux pays chaque mois.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu une discussion à Séoul les dirigeants de plus de 20 entreprises et investisseurs leaders de la République de Corée. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le Premier ministre a eu une discussion à Séoul avec les dirigeants de plus de 20 entreprises et investisseurs leaders de la République de Corée dans divers domaines tels que l'industrie lourde, la construction, la finance, la banque, l'automobile et l'électronique.

Il a également souhaité que les investisseurs sud-coréens se concentrent davantage sur le secteur médical afin de devenir un fournisseur majeur de services de soins de santé dans le pays de l'Asie du Sud-Est.

Selon le chef du gouvernement, la communauté sud-coréenne au Vietnam est considérée comme la plus importante par rapport aux autres pays d'Asie. Cela montre que le Vietnam est une destination attrayante pour les habitants et les investisseurs sud-coréens.

Au Vietnam, de nombreux magasins vendent des produits de République de Corée. Les groupes et marques sud-coréens ont enregistré des succès et ont eu une grande influence sur les résidents vietnamiens. La plupart des familles locales possèdent au moins un produit de producteurs de République de Corée, comme un téléphone, une machine à laver, un climatiseur, des cosmétiques ou des vêtements.

"J'espère que les groupes de la République de Corée contribueront davantage au développement du Vietnam afin de procurer des avantages aux deux parties", a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, ajoutant que les deux pays devaient s'efforcer de porter le commerce bilatéral à un niveau égal ou supérieur à 100 milliards de dollars en 2020.

Informant les entreprises sud-coréennes des réalisations économiques exceptionnelles du Vietnam, il a déclaré que le Vietnam attirait de nombreuses personnalités riches et talentueuses. Cela prouve la croissance de Samsung, LG, Huyndai, KIA et Lotte, ainsi que de la communauté sud- coréenne au Vietnam.

Lors de l'événement, les dirigeants des principaux groupes de la République de Corée ont déclaré que le Vietnam et leur pays avaient une politique économique ouverte et claire. L'Accord de libre-échange entre le Vietnam et la République de Corée, entré en vigueur en 2015, pourrait aider le commerce bilatéral à atteindre 100 milliards de dollars l'année prochaine.



Le Vietnam étant le partenaire principal de la Nouvelle politique du Sud du président Moon Jae-in, de nombreuses entreprises souhaitent accroître leurs investissements dans la vente au détail dans le pays de l'Asie du Sud-Est. automobiles et industrie auxiliaire; agriculture de haute technologie; production d'électricité et de gaz respectueuse de l'environnement; et bancaire.-VNA