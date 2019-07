Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la conférence. Photo : VNA



Lao Cai (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté le 20 juillet à une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de la province montagneuse de Lao Cai, au Nord-Ouest.

Cette conférence a réuni plus de 500 personnes, dont des représentants de différents groupes vietnamiens et étrangers. Placée sous le thème « Lao Cai – rendez-vous du succès », elle avait pour objet d’établir des liens avec des entreprises et investisseurs pour accélérer le développement de cette localité qui se situe sur le couloir économique Kunming (Chine) – Lao Cai – Hanoï – Hai Phong – Quang Ninh.

Analysant les atouts et avantages touristiques locaux, dont Sapa, le Premier ministre a demandé à Lao Cai d’assurer un développement durable et inclusif de ce secteur. Selon lui, cela signifie que la province devra chercher à accélérer le développement de l’ « industrie sans fumée » tout en préservant la beauté des paysages, la biodiversité et l'identité culturelle, et que tous les citoyens bénéficieront des fruits du développement touristique.

Outre le tourisme, Nguyen Xuan Phuc a encouragé la province à s’intéresser à la transformation intensive des produits agricoles locaux et aux secteurs industriels traditionnels tels que la métallurgie. Il lui a recommandé d’éliminer les projets inefficients, et de privilégier l’application des technologies modernes dans l’agriculture…

Le chef du gouvernement a par ailleurs insisté sur la nécessité de favoriser l’accès des entreprises aux informations, d’améliorer la qualité des services de soutien aux entreprises, d’investir davantage dans la formation professionnelle, de développer les liens entre régions….

Lors de la conférence, le Premier ministre a assisté à la signature de conventions de coopération entre Lao Cai et 11 partenaires, d’un montant total de plus de 124.000 milliards de dôngs (5,3 milliards de dollars).

A cette occasion, Lao Cai a autorisé huit projets d’investissement d’un capital total de plus 22.000 milliards de dôngs. Ces projets seront mis en œuvre cette année ou début 2020.

Durant son séjour à Lao Cai à l’occasion du 72e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a aussi rendu visite à des personnes méritantes. -VNA