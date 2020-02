Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la vidéoconférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une vidéoconférence sur la transformation des produits agricoles et la mécanisation agricole a eu lieu le 21 février à Hanoï sous la présidence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Cet événement avait pour objet d’évaluer la situation et d’avancer des mesures pour accélérer le développement de la transformation des produits agricoles et la mécanisation agricole, qui demeurent faibles au Vietnam malgré d’énormes potentiels dans ce secteur.

Selon un rapport présenté par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le système de transformation des produits agricoles au Vietnam possède actuellement une capacité annuelle d’environ 120 millions de tonnes. Certaines filières disposent de machines, équipements et technologies assez modernes, telles que noix de cajou, café, riz, crevettes, pangasius… Elles contribuent grandement aux exportations nationales de produits agricoles. En effet, en 2019, le Vietnam a exporté des produits agricoles vers plus de 180 pays et territoires, ce qui lui ont rapporté 41,3 milliards de dollars.

Cependant, de nombreuses usines de transformation de produits agricoles utilisent encore de vieilles technologies qui entraînent une faible production, une grande perte post-récolte et des produits à faible valeur ajoutée.

Devant cette situation, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux ministères et organes compétents de chercher à aider les agriculteurs, les coopératives et les entreprises agricoles à lever leurs difficultés et à exploiter les avantages du pays.

Le chef du gouvernement a notamment salué l’idée sur le renforcement de la transformation profonde, la considérant comme une orientation importante afin d’accéder au marché mondial. Il a également souligné l’importance de rechercher de nouveaux débouchés, de s’intéresser davantage au marché national, de renforcer l’application de technologies modernes pour améliorer la valeur et la qualité des produits agricoles. Il a en outre insisté sur la nécessité d’instaurer et développer des labels agricoles vietnamiens.

Nguyen Xuan Phuc a notamment demandé au ministère de l’Agriculture et du Développement rural d’accélérer l’élaboration de la Stratégie sur la mécanisation agricole et l’industrie de transformation des produits agricoles pour 2030. Il a appelé à redoubler d’efforts afin que le Vietnam puisse devenir d’ici 2030 un centre mondial en termes de transformation profonde et logistique des produits agricoles. -VNA