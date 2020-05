Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux autorités des régions du Centre et des Hauts Plateaux du Centre de prendre des mesures pour faire face à la vague de chaleur prolongée, à la sécheresse et aux intrusions d’eau salée.

La sécheresse continue de sévir dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre. Photo : VNA

Ces régions ont connu une forte baisse des précipitations depuis le début de cette année par rapport à la moyenne. Le niveau d’eau dans de nombreux réservoirs d’irrigation et d’hydroélectricité est tombé à 20-60% de leur capacité installée. Des sécheresses et de graves pénuries d’eau se sont produites dans certaines localités.L’Administration de météorologie et d’hydrologie du Vietnam a prévu que la chaleur durera jusqu’à la fin août tandis que le débit d’eau dans les rivières continuera de diminuer.Elle a également prédit la possibilité d’une sécheresse généralisée et d’une pénurie d’eau, qui affecteront sérieusement les activités de production et la vie des résidents locaux, en particulier les provinces côtières méridionales du Centre.Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, secteurs et localités de prendre des mesures urgentes pour faire face à cette situation.Les comités populaires de Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan et Binh Thuan devront draguer des systèmes d’irrigation, des canaux, des étangs et des puits ou de construire des barrages de fortune pour stocker l’eau.Le projet d’approvisionnement en eau devrait être accéléré et des stations de pompage devraient être installées pour garantir qu’il y aurait suffisamment d’eau pour les résidents locaux, les écoles, les hôpitaux et les établissements de santé.Une campagne devrait être lancée pour sensibiliser les habitants au stockage de l’eau et son utilisation efficace.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé aux localités de charger les agences compétentes d’évaluer l’eau dans les réservoirs d’irrigation et d’hydroélectricité afin d’avoir des plans appropriés pour l’utilisation de l’eau.La priorité devrait être accordée à l’approvisionnement en eau pour la vie quotidienne des populations, l’élevage et la culture industrielle des arbres pluriannuels. Les localités sont invitées à restructurer les cultures.Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD) est chargé de diriger et d’appuyer les localités dans la mise en œuvre de mesures contre la sécheresse et les intrusions salines.Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MONRE) devra surveiller la météo, augmenter les prévisions et fournir des informations en temps opportun au service de la production et de prendre des mesures proactives pour prévenir et combattre la sécheresse, la pénurie d’eau et l’intrusion d’eau salée.Le MONRE a été chargé de surveiller la météo, d’augmenter les prévisions et de fournir des informations en temps opportun sur la sécheresse et l’intrusion d’eau salée pour servir la production et de prendre des mesures proactives pour prévenir et combattre la sécheresse, la pénurie d’eau et l’intrusion d’eau salée.Le Premier ministre a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), de charger le groupe Electricité du Vietnam d’assurer l’approvisionnement en électricité pour la production et les résidents locaux et de coordonner avec les agences de presse pour sensibiliser aux économies d’énergie, en particulier pendant la saison sèche.Le ministère des Finances devra se coordonner avec le MARD pour faire la synthèse des demandes de soutien des localités concernant la pénurie d’eau de sécheresse et la prévention des intrusions salines et les efforts de combat pour la soumettre au Premier ministre. – VNA