Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné mercredi 17 août le rôle de l’agriculture en tant que colonne vertébrale de l’économie vietnamienne, appellant à combiner le savoir-faire avec la science, la technologie et l’innovation dans la production agricole.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à Hanoi, le 17 août. Photo : VNA

Développer l’agriculture est l’une des tâches les plus importantes de la stratégie de développement socio-économique du pays, a-t-il déclaré lors de l’événement "Le parcours d’entrepreneuriat et d’innovation et la fête de l’emploi de l’Université nationale d’agriculture du Vietnam (VNUA) - 2022" à Hanoi.

L’agriculture a été et sera toujours un pilier de l’économie, contribuant à stabiliser la vie de la population. Le secteur agricole a démontré son rôle de pilier de l’économie et de la sécurité alimentaire du Vietnam qui est devenu l’un des principaux exportateurs de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au monde avec une valeur de plus de 48 milliards de dollars en 2021, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de l’événement "Le parcours d’entrepreneuriat et d’innovation et la fête de l’emploi de la VNUA - 2022" à Hanoi.

Pour le Vietnam, l’agriculture doit reposer sur la formation pour améliorer la capacité d’entrepreneuriat, la création d’un environnement entrepreneurial et le soutien financier et juridique pour les jeunes et les startupeurs, a-t-il recommandé.

L’événement organisé par la VNUA a réuni en format hybride des représentants des ministères, 15.000 étudiants, 120 entreprises et employeurs, 700 directeurs d’école secondaire, 3.000 élèves et 1.300 professeurs de la VNUA.

Lors de sa séance de travail avec les responsables de la VNUA dans la même matinée, le chef du gouvernement a exhorté à passer de la pensée de la production agricole à l’économie agricole et à œuvrer pour une agriculture durable, efficace et compétitive.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh coupe la bande inaugurale de l’événement "Le parcours d’entrepreneuriat et d’innovation et la fête de l’emploi de la VNUA - 2022" à Hanoi.

Il a espéré que la VNUA en particulier et les établissements d’enseignement supérieur, les établissements de recherche en général se mettent au diapason des besoins des entreprises et de leurs employés pour élaborer des programmes, des contenus et des méthodes de formation adaptées.

Le Vietnam est un exportateur de produits agricoles de premier rang mondial, a-t-il noté, considérant que la VNUA, une des quatre premières universités de la République démocratique du Vietnam, doit devenir une université leader mondial dans le domaine de l’agriculture. – VNA