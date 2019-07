Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuan Phuc a présenté vendredi 19 juillet ses condoléances à son homologue japonais Shinzo Abe à la suite de l’incendie qui a ravagé le studio japonais Kyoto Animation et causé la mort de 33 personnes.

Sur les lieux de l’incendie à Kyoto, jeudi - Photo Jiji Press/AFP

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a également adressé ses condoléances au ministre japonais des Affaires étrangères, Kono Taro.

La ville de Kyoto est encore sous le choc après l’incendie d’un immeuble de la compagnie Kyoto Animation, qui produit des séries d’animation télévisées à succès, faisant au moins 33 morts et 36 blessés, dont dix grièvement.

Le feu s’est déclenché aux alentours de 10h30 heure locale et était quasiment éteint trois heures plus tard. La police s’interroge toujours sur le profil d’un homme de 41 ans qui a avoué avoir versé un liquide inflammable et mis le feu au studio. – VNA