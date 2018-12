Quang Nam, 16 décembre (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé de donner des prévisions plus concrètes sur l’évolution du marché automobile national, lors de la cérémonie de célébration du 15e anniversaire de sa fondation du constructeur automobile Thaco-Chu Lai, le 16 décembre dans la province de Quang Nam (Centre).

Le Premier ministre NguyênXuân Phuc (droite) à la cérémonie de célébration du 15e anniversaire de sa fondation du constructeur automobile Thaco-Chu Lai. Photo : VNA

L’automobile et son industrie auxiliaire feront face à une concurrence farouche dans les temps à venir avec l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et de l’accord de libre-échange Vietnam-Union Européenne, a-t-il souligné.

‘’Pour relever ce défi, vous devez être capable de mettre sur le marché de nouveaux produits de qualité et mieux faire connaître votre marque’’, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a également au Comité populaire de Quang Nam et au Comité de gestion de la zone économique ouverte de Chu Lai d’élaborer une stratégie à long terme, s’intéresser au développement de hautes technologies, au développement de la ressource humaine...

Le même jour, le Premier ministre a participé à une cérémonie de la publicité de la décision de l’élargissement de la zone économique ouverte de Chu Lai, la première zone économique littorale du Vietnam.

Le Premier ministre a déclaré que Chu Lai est devenu une zone économique de renommée qui est dotée d’un aéroport et d’un port maritime international.

Située dans la province de Quang Nam (Centre), la zone économique ouverte de Chu Lai sera élargie pour s’étendre sur plus de 27.000 hectares. Chu Lai est l’une des 8 plus importantes zones économiques du Vietnam.

L’accessibilité de la zone par cinq voies différentes (routière, ferroviaire, aérienne, fluviale et maritime) représente un atout essentiel à son développement. Elle comprend des zones industrielles, un port maritime international mais aussi des centres commerciaux, des quartiers d’habitation et des sites touristiques.

Auparavant, le chef du gouvernement avait assisté à l’inauguration d’un rond-point construit grâce aux financements de Thaco-Chu Lai. - VNA