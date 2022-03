Hanoi, 6 mars - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté samedi 5 mars à l'inauguration de la phase 1 du système hydraulique Cai Lon - Cai Be dans la province de Kiên Giang (Sud).

Photo : VNA

D’un financement de plus de 3.300 milliards de dongs, cet ouvrage permettra en même temps de développer le transport routier, de lutter contre les catastrophes naturelles tells que l’élévation du niveau de la mer, les inondations et de réduire les dommages causés par la sécheresse et la salinisation pendant la saison sèche.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le delta du Mékong est une vaste terre, représentant 12% de la superficie du pays.

Le delta du Mékong est actuellement le plus grand centre de production des produits aquatiques, de fruits et de riz du pays et présente de nombreux potentiels et avantages pour le développement. Dans le contexte de la mondialisation et de l'intégration internationale profonde, le delta du Mékong fait face à de nombreuses opportunités de développement pour promouvoir efficacement son potentiel, ses atouts, son histoire, sa culture et son peuple.

Le delta du Mékong est l'une des régions les plus touchées par le changement climatique au monde, a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a ajouté que le développement de la région en général et celui de l’agriculture en particulier dépendaient de ce système hydraulique.

Il a demandé au ministère de l’Agriculture et du Développement rural de veiller à ce que cet ouvrage soit exploité efficacement. - VNA