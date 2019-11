Hanoi, 18 novembre (VNA) - Le Premier ministre vietnamien a assisté à la 89e Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre 1930), organisée lundi soir, 18 novembre, au Village culturel des ethnies vietnamiennes à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc à la cérémonie d'ouverture de la grande union des ethnies vietnamiennes. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé que la solidarité était une tradition précieuse, une source de force, une motivation importante et un facteur décisif pour toutes les victoires obtenues par le peuple vietnamien. La force du grand bloc d’union nationale est toujours l’une des ressources les plus importantes et les plus puissantes du Parti et du peuple pour surmonter toutes les difficultés et tous les défis et mettre en œuvre avec succès le Renouveau avec l’objectif d’un peuple riche, d’un pays puissant et d’une société démocratique, équitable et civilisée.

La consolidation du bloc d’union nationale et la promotion des valeurs culturelles et humaines constituent l’une des missions majeures du système politique vietnamien, a souligné Nguyên Xuân Phuc.

«Les près de 100 millions de Vietnamiens vivant dans le pays et à l’étranger constituent notre plus grande ressource. La solidarité est une force essentielle pour garantir l’indépendance nationale et le développement du pays. Il est donc crucial de consolider en permanence le bloc d’union nationale et de valoriser toutes les potentialités pour faire avancer le pays sur la voie choisie par le Parti communiste vietnamien et le président Hô Chi Minh», a déclaré le chef du gouvernement.

Nguyên Xuân Phuc a aussi salué les contributions du Front de la Patrie en faveur du développement du pays, affirmant que ce front constituait un symbole de l’union nationale.

A cette occasion, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et des dirigeants du Parti, de l’Etat ont offert des dons aux représentants de la communauté des ethnies.- VNA