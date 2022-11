Hanoï (VNA) – Une cérémonie a été organisée dans la soirée du 2 novembre à Hanoï pour annoncer les produits inscrits sur la Liste des marques nationales 2022.



L’événement, qui a eu lieu au Centre national des congrès à Hanoï, a été honoré de la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.



Cette année, 325 produits de 172 entreprises ont été inscrits sur la Liste des marques nationales 2022.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les entreprises et produits honorés. Il a encouragé les entreprises à poursuivre en permanence les critères "Qualité - Innovation, Créativité - Compétence pionnière" du Programme des Marques nationales. Il a également appelé le milieu des affaires à faire des efforts pour que d’ici 2030, plus de 1.000 produits soient inscrit sur la Liste des marques nationales.