Mise en chantier d’une usine de production de gants médicaux à Dông Nai. Photo: baodautu

Hanoi (VNA) - Le groupe malaisien Top Glove versera 24,5 millions de dollars pour construire sa première usine au Vietnam pour répondre à la demande croissante de gants hygiéniques dans le pays, a rapporté le journal japonais Nikkei Asian Review.



Une fois entrée en service, en 2020, cette usine devrait produire quatre milliards de gants de chlorure de polyvinyle par an. 90% des matières premières est du caoutchouc naturel, dont le Vietnam est l’un des premiers producteurs et exportateurs mondiaux. De plus, avec sa population de plus de 96 millions d’habitants, le Vietnam est devenu une destination très attractive pour ce groupe malaisien.



Considéré comme le plus grand fabricant de gants du monde, Top Glove, affiche une capitalisation boursière d'un peu plus de 3 milliards de dollars. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars et 105,7 millions de dollars de bénéfices.



Fin 2020, Top Glove devrait disposer de 872 lignes de production, contre 648 cette année, élevant sa capacité annuelle à 83,3 milliards de gants, contre 63 milliards en 2018.



Avec 70% des parts de marché, la Malaisie domine le marché mondial dans le segment des gants hygiéniques. -CPV/VNA