Hanoi (VNA) - Le premier projet du Plan d’aménagement général du pays pour la période 2021-2030 et vision d'ici à 2050 est achevé et disponible pour commentaires publics.

Il s’agit d’un plan stratégique visant à définir l'espace de développement national de manière raisonnable en fonction des potentialités et des atouts du pays pour promouvoir son développement socio-économique durable, a déclaré le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Quôc Phuong.

Ce plan, qui concrétisera la Stratégie de développement socio-économique 2021-2030, vise à atteindre les grands objectifs de la résolution du 13e Congrès national du Parti, à savoir devenir un pays développé et à revenu élevé d'ici 2045, a souligné Trân Quôc Phuong.

Ce plan définit le développement national comme un tout unifié, non divisé, non lié par des frontières administratives. Les ressources du pays seront mobilisées et utilisées de la manière la plus efficace pour les intérêts nationaux, a-t-il indiqué.

Les zones économiques clés, les corridors et pôles économiques, les villes stratégiques, les infrastructures nationales sont prévus également dans ce plan.

D’autre part, sept régions socio-économiques sont prévues, chacune avec ses propres atouts, orientations de développement et domaines prioritaires. -VNA