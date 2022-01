Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a signé une résolution sur la publication d'un Plan d'action gouvernemental visant à continuer d'accélérer la mise en œuvre d'une directive et d'une conclusion du Bureau Politique concernant le travail à l'égard des Vietnamiens résidant à l'étranger au cours de la période 2021-2026.

Le plan vise à préciser les tâches et les solutions données par le Bureau Politique, et à définir les responsabilités détaillées de chaque ministère, secteur, agence et localité.

Les ministères, les agences au rang ministériel, les agences gouvernementales et les comités populaires des villes et provinces du ressort central ont été invités à intensifier la vulgarisation de la Conclusion N° 12-KL/TW du Bureau Politique sur le travail à l'égard des Vietnamiens résidant à l'étranger dans la nouvelle situation ; à rehausser leur responsabilité dans la mise en œuvre de la politique de solidarité et de concorde national avec les communautés vietnamiennes à l'étranger ; à appliquer des mesures de soutien aux associations des Vietnamiens à l'étranger ; à compléter le système juridique lié au travail à l'égard des Vietnamiens résidant à l'étranger; et à encourager et à créer des conditions favorables pour que les Vietnamiens à l’étranger contribuent à l'édification et à la défense nationales.

Le ministère des Affaires étrangères est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre un projet sur la promotion de la mobilité des Vietnamiens à l’étranger dans la nouvelle situation, d'examiner et d'élaborer des politiques d'assistance aux Vietnamiens résidant à l’étranger et d'attirer des ressources des communautés vietnamiennes à l'étranger pour le développement national.

Pendant ce temps, le ministère de la Sécurité publique est chargé de mettre en place un mécanisme de coordination pour minimiser les violations de la loi commises par les Vietnamiens à l’étranger dans les pays d'accueil, tandis que le ministre du Plan et de l'Investissement assume le développement du Réseau d'innovation du Vietnam au pays pour la période 2021-2026, et le ministère de l'Industrie et du Commerce a été sollicité pour promouvoir le rôle des Vietnamiens à l’étranger dans la présentation des produits vietnamiens à l'étranger.

Le ministère de l'Intérieur est chargé de répondre en temps opportun aux problèmes liés aux demandes de croyance et de religion des communautés des Vietnamiens à l’étranger, et le ministère de l'Éducation et de la Formation devrait augmenter le nombre de bourses attribués aux Vietnamiens à l’étranger.

Les localités sont invitées à dresser une liste des domaines prioritaires pour attirer les ressources des communautés vietnamiennes d'outre-mer, et à coordonner avec celles-ci pour les présenter dans les pays étrangers. -VNA