Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a connu ce deuxième trimestre une croissance de 7,72% sur un an, soit supérieur aux chiffres enregistrés au deuxième trimestre des années de 2011 à 2021, a annoncé Nguyen Thi Huong, directrice générale de l'Office général des statistiques lors d'une conférence de presse organisée le 29 juin à Hanoï.

Entre janvier et juin, le produit intérieur brut (PIB) national a progressé de 6,42%. Ce taux est supérieur aux chiffres de 2,06% et de 5,74% enregistrés au cours de la même période de 2020 et 2021, mais inférieur aux 7,28% et 6,98% des périodes correspondantes de 2018 et 2019, respectivement.

Le secteur agricole, sylvicole et aquatique a enregistré une augmentation de 2,78% en glissement annuel, contribuant pour 5,07% à la croissance du PIB; celui de l’industrie et de la construction, de 7,7% et 48,33%; celui des services, de 6,6% et 46,6%.

Concernant la structure de l’économie vietnamienne au premier semestre, le secteur agricole, sylvicole et aquatique a représenté 11,05% du PIB national, celui de l’industrie et de la construction, 39,3%, celui des services, 40,63%.

Au cours des six premiers mois, les exportations ont connu une hausse de 9,10%, les importations, de 4,41%. Les dépenses de consommation ont progressé de 6,06%, et l'accumulation d'actifs, de 3,92%. -VNA