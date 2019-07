L'industrie de transformation et de fabrication reste le pilier de la croissance du PIB, enregistrant une croissance de 11,18%. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Entre janvier et juin, le produit intérieur brut (PIB) national a progressé de 6,76%, a annoncé Nguyen Bich Lam, directeur général de l'Office général des statistiques lors d'une conférence de presse organisée le 28 juin à Hanoï.

Cette performance s’explique par une macroéconomie stable, des exportations impressionnantes, un taux de chômage en baisse et une production économique robuste, a-t-il ajouté.

Le secteur agro-sylvicole et aquatique a enregistré une augmentation de 2,39% en glissement annuel, contribuant pour 6% à la croissance du PIB; celui de l’industrie et de la construction, de 8,93% et 51,8%; celui des services, de 6,69% et 42,2%.

Le secteur agro-sylvicole et aquatique faisait face à des défis considérables causés par une vague de chaleur prolongée réduisant la productivité agricole et les épidémies de peste porcine africaine menaçant le secteur de l'élevage.



L'industrie de transformation et de fabrication reste le pilier de la croissance du PIB national, enregistrant une croissance de 11,18%, inférieure à la même période de l'année dernière mais bien supérieure à celle du premier semestre des années 2012-2017.

Le secteur de la production et de la distribution d'électricité a augmenté 10,63%, celui de l’alimentation en eau, de 7,79%. Le secteur l’exploitation minière a connu une légère croissance de 1,78% après trois ans consécutifs connaissant une réduction.



Dans le même laps de temps, le secteur des services était soutenu par les ventes en gros et au détail (+8,09%), les services financières, bancaires et des assurances (+7,9%), les services logistiques (+7,89%).

Concernant la structure de l’économie vietnamienne au premier semestre, le secteur agro-sylvicole et aquatique a représenté 13,55% du PIB national, celui de l’industrie et de la construction, 34,2%, celui des services, 42,04%.

Par ailleurs, quelques autres indices ont montré des signes positifs de l'économie vietnamienne, l'augmentation de la confiance des entreprises, l'indice de confiance des consommateurs en hausse record. -VNA