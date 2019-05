Photo d'illustration.



Hanoi (VNA) - Le pho vietnamien figure parmi les 7 plats servis dans un bol les plus délicieux dans le monde, selon le célèbre magazine touristique Lonely Planet.



Le pho vietnamien séduit grâce au goût harmonieux entre bouillon et nouilles de riz. Que ce soit le pho ga (soupe de nouilles de riz au poulet) ou le pho bo (au bœuf), l’arôme et la saveur sont très distinctifs.



Le pho vietnamien s'affirme de plus en plus dans le monde entier. Où qu’il soit servi, le pho vietnamien séduit toujours les gastronomes.



Ce plat célèbre est apparu sur les table des milliers de journalistes internationaux lors du 2e Sommet Etats-Unis – République démocratique populaire de Corée en février dernier à Hanoï.



Le site Travel Channel a publié en 2018 la liste des plats à goûter absolument en voyageant, dont le pho vietnamien. -CPV/VNA