Sydney (VNA) – Le "pho", une soupe de nouilles vietnamienne, doit être le plus grand cadeau culinaire du Vietnam au monde, selon le site de voyage australien traveller.com.au.

"Nous pouvons nous disputer jusque tard dans la nuit à propos de la meilleure soupe du monde. Peut-être que c’est du ramen, de la bouillabaisse ou même de la bessara marocaine. Chacun a droit à sa préférence. Cependant, ce que nous ne pouvons pas contester, c’est que la soupe la plus célèbre du Vietnam, le +pho+ est dans la conversation. Ce doit être le plus grand cadeau culinaire du Vietnam au monde, parmi de nombreux dons délicieux", écrit le site.

Selon le cite, le "pho" est un plat parfumé et subtile. Son bouillon est un bouillon d’os de bœuf mijoté doucement avec de l’oignon, du gingembre et des épices. On arrose ce bouillon dans un bol de "banh pho" ou nouilles de riz plates, et de tranches de bœuf saignantes, de garnies de germes de soja, d’herbes fraîches, de citron et de piment. L’arôme est transcendant.

Bien que ce plat soit maintenant omniprésent dans tout le Vietnam, il n’existe qu’un peu plus d’un siècle. Le "pho" s’est développé dans le Nord du pays à la fin du 19e et au début du 20e siècle. La recette de ce plat s’est propagée au Sud dans les années 1950.

Depuis 2017, le 12 décembre a été choisi comme Journée nationale du pho, véritable symbole de la culture culinaire vietnamienne.

Auparavant, le "pho" figure également dans la liste des 100 plats les plus populaires au monde établie par le magazine alimentaire international TasteAtlas. -VNA