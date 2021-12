Hanoi (VNA) – Contrairement aux années précédentes, l’approche de Noël ne s’accompagne pas d’une effervescence particulière. Il faut dire que le pouvoir d’achat est en berne et que même le Père Noël semble pâtir de l'épidémie de Covid-19…

Un magasin du décorum sur la rue Hang Ma. Photo : nhandan.vn



Le décorum reste le même, mais les marchés de Noël ne drainent pas les foules cette année. La faute à cette crise sanitaire qui s’immisce jusque dans les porte-monnaie.

À Hanoi, à moins d’une semaine du jour J, les rues Hàng Ma et Luong Van Can sont un peu plus remplies que d’habitude, sans pour autant être bondées comme c’était le cas les années précédentes. Mais les visiteurs, pour la plupart des jeunes, viennent juste pour se prendre en photo et non pour dépenser de l’argent, comme l’a constaté une vendeuse de la rue Hàng Ma.

«C’est décevant le chiffre d’affaires de cette année... On perd jusqu’à 70% par rapport à l’année dernière. Il n’y a plus de service de livraison par le père Noël. Par peur de la contamination, les gens ne sortent plus et commandent directement sur des plateformes électroniques», dit-elle.

Même constat à Danang. Nguyên Viêt Huân, propriétaire de la boutique de souvenir My Ngoc, située dans l’avenue Hung Vuong, est assez amère. «Les marchandises s’écoulent mal, le pouvoir d’achat est en chute libre à cause des effets de l'épidémie sur l’économie... Si l’année dernière, mes plus grands clients étaient des hôtels, cette année, ils ont déposé le bilan. Il ne me reste que des clients qui achètent en petite quantité. Même si je propose des réductions, il n’y a pas beaucoup de passage...», raconte-t-il.

Les prix de objets de décoration sont moins élevés que d’habitude. Un faux sapin de petite taille, avec boules et lanternes, coûte entre 100.000 et 500.000 dôngs. Les plus grands coûtent entre trois et cinq millions.

Fête ou pas fête, Nguyên Dinh Phi, qui habite Dà Nang, est bien obligé de regarder à la dépense. «Les années précédentes, j’ai acheté un grand sapin sans regarder les prix. Mais cette année, j’ai décidé d’en prendre un, mais de plus petite taille. Ça m’a coûté 550.000 dôngs», explique-t-il.

Quant aux plateformes électroniques, elles proposent beaucoup de promotions intéressantes et la livraison gratuite même pour les produits à petits prix. – VOV/VNA