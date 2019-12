Une session de nuad Thai. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel a inscrit le 12 décembre 42 pratiques, dont la tradition du pencak silat (Indonésie) et le massage thaïlandais, sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, lors de sa 14e session qui a lieu du 9 au 14 décembre à Bogota, en Colombie.

Originaire d'Inde, le nuad Thai, massage thaïlandais traditionnel, a été initialement popularisé dans les temples et plus tard au sein des familles. Sous le règne du roi thaïlandais Rama III au XIXe siècle, les savants ont gravé leurs connaissances du domaine sur les pierres du temple Wat Pho à Bangkok. La première école de nuad Thai, qui a formé à ce jour plus de 200.000 massothérapeutes qui pratiquent dans 145 pays, a ouvert ses portes en 1962.

Le pencak silat martial est un art martial traditionel de l’Indonésie qui existe depuis des générations. Originaire du Sumatra occidental et du Java oriental, le pencak silat est développé dans tout le pays.

En outre, les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier, présentés par 14 pays et territoires (Bahreïn, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Mauritanie, Maroc, Oman, Palestine, Arabie Saoudite, Soudan, Tunisie, Émirats arabes unis et Yémen), sont également inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Le palmier dattier est associé à la population des États soumissionnaires depuis des siècles, comme un matériau indispensable à plusieurs formes d’artisanat, plusieurs métiers et plusieurs traditions, coutumes et pratiques socioculturelles, mais aussi comme une importante source de nourriture. -VNA