Hanoi (VNA) – "Le Parti communiste du Vietnam (PCV) a joué un rôle important pendant les années de guerre, ainsi que pendant le processus de Renouveau et de développement économique du pays".

C’est ce qu’a déclaré le vietnamologue Evgeny Vasilievich, expert du Centre de Recherche sur le Vietnam et l'ASEAN de l'Institut d'Extrême-Orient de l'Académie russe des Sciences lors d'une interview à la presse vietnamienne.Selon Evgeny Vasilievich, le PCV est un “phénomène unique” dans le mouvement communiste mondial. Au sein du PCV, il n'y a jamais eu de multipartisme, seul le Parti résout tous les problèmes.Le PCV est très démocratique. Ses membres s'appellent par le mot “camarade”.Le PCV est proche des habitants. Il prête toujours attention à leurs conditions de vie ainsi qu’aux problèmes sociaux.

Le vietnamologue Evgeny Vasilievich, expert du Centre de Recherche sur le Vietnam et l'ASEAN de l'Institut d'Extrême-Orient de l'Académie russe des Sciences. Photo: VNA

La signature des Accords de paix de Paris en 1973. Photo: baodongnai

Pendant les deux guerres de résistance, le PCV eut trouvé un moyen de combattre les ennemis les plus forts. Le Vietnam a remporté une victoire glorieuse à Dien Bien Phu, ouvrant la voie à la signature des Accords de Genève, puis à la résistance contre l'impérialiste américain. La signature des Accords de paix de Paris a permis au PCV de mobiliser toutes les forces pour libérer le Sud.En matière de développement économique, le Vietnam affiche près de 20 ans de développement économique à marche forcée, avec un taux de croissance très élevé, de 6-7% / an, alors que la croissance de la Russie n'est que de 1-1,5% / an. Cette performance est clairement due à la bonne direction du PCV. – CPV/VNA