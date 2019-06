Le Premier ministre et président du CPP, Hun Sen (premier à droite), et le président de l’Assemblée nationale et président d’honneur du CPP, Heng Samrin, relâchent des colombes lors de la cérémonie. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Parti du Peuple cambodgien (CPP-parti au pouvoir) a organisé le 28 juin à Phnom Penh une cérémonie marquant le 68e anniversaire de sa fondation, laquelle a réuni des milliers de membres et de partisans.

Le Premier ministre et président du CPP, Samdech Techo Hun Sen, le président de l’Assemblée nationale et président d’honneur du CPP, Samdech Heng Samrin, et plusieurs autres personnalités, étaient présents.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Vu Quang Minh, a assisté à cet événement et envoyé un bouquet de fleurs au parti cambodgien.

Dans son discours, le président du CPP a rappelé les réalisations de son parti depuis sa fondation le 28 juin 1951, notamment ses contributions à la lutte pour l’indépendance nationale et à celle contre le régime meurtrier de Pol Pot.

Le Premier ministre Hun Sen a remercié les pays amis, les partenaires de développement et la communauté internationale pour leur soutien à son pays ces dernières années, avant d’exprimer la volonté d’intensifier les relations de coopération au service du développement du Cambodge.

Les victoires consécutives lors des dernières élections, notamment aux 6es élections générales et aux élections des conseils locaux en mai dernier, ont témoigné de la confiance des Cambodgiens envers la direction du CPP promouvant la paix, la primauté du droit, le développement socio-économique et l’amélioration du niveau de vie des habitants, a-t-il souligné.

Au cours des deux dernières décennies, l’économie cambodgienne a enregistré une croissance annuelle de 7% grâce aux progrès des secteurs de l’industrie, de la fabrication, de la construction, de l’agriculture, des services, du tourisme, de l’immobilier, des télécommunications et des transports.

En 2015, le Cambodge est sorti du groupe des pays à faible revenu pour se hisser dans celui des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Ce pays a enregistré une croissance économique de 7,1% en 2017 et de 7,5% en 2018. Les experts prévoient une croissance de 7,1% pour le Cambodge en 2019. -VNA