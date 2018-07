Chargement du riz en Indonésie au port de Saigon. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie poursuit son développement satisfaisant, notamment après la visite en Indonésie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong en juillet 2017.

2018 marque les 5 ans de l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays et l’année où les deux pays accélèrent l’élaboration du nouveau programme d’action pour la période 2019-202.

A cette occasion, le chef du Département de l’ASEAN du ministère indonésien des Affaires étrangères, Denny Abdi, a accordé une interview au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information à Jakarta.

Evaluant les résultats obtenus par le Vietnam et l’Indonésie depuis l’établissement de leur partenariat stratégique en 2013, Denny Abdi a indiqué que, jusqu’ici, les deux pays avaient réalisé plusieurs objectifs définis concernant la défense, la sécurité, la coopération en matière de développement économique, l’exploitation aquatique, la culture et la société.

En avril dernier, a eu lieu la 3e session du Comité de coopération bilatérale Vietnam-Indonésie sous l’égide conjointe des chefs de diplomatie des deux pays à Hanoi, afin d’évaluer les réalisations pour les cinq ans de l’établissement du partenariat stratégique bilatéral et de promouvoir les relations bilatérales dans l’avenir.

Une des décisions les plus importantes convenues lors de cette session consiste à l’approfondissement et au développement du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie dans les cinq ans à venir.

Selon Denny Abdi, il n’y a aucune entrave dans les relations entre les deux pays. Il s’est également déclaré convaincu que les liens bilatéraux se développeraient très heureusement. Par ailleurs, il a indiqué certains défis auxquels les deux parties devaient faire face dans les domaines de coopération bilatérale, notamment dans l’économie.

« L’Indonésie et le Vietnam sont de grands pays de l’ASEAN, tant au niveau de la population que de l'économie, et ont de grands potentiels de coopération, c’est pourquoi ils doivent exploiter au mieux ces potentiels, notamment s'agissant des échanges de personnels et de technologies », a-t-il souligné.

Concernant l’avenir du partenariat stratégique Indonésie-Vietnam, Denny Abdi a indiqué que les deux pays pourraient rendre plus efficaces et substantielles les relations bilatérales, en intensifiant la coopération dans le cadre de l’ASEAN. Selon lui, comme l’ASEAN joue un rôle très important en Asie-Pacifique et dans le monde, l’Indonésie et le Vietnam jouent également un rôle important dans les relations entre l’ASEAN et les nations et les organisations internationales. -VNA