Séoul, 13 décembre (VNA) - Le partenariat de coopération stratégique Vietnam-République de Corée se développe de manière de plus en plus efficace et substantielle et les relations bilatérales actuelles sont à leur meilleur niveau historique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue.Dans une interview accordée à la presse sud-coréenne à l'occasion de sa visite officielle en République de Corée, Vuong Dinh Hue s'est exprimé à cet égard et a estimé que les relations bilatérales continuent de se développer heureusement sur la base des progrès réalisés au cours des 30 dernières années, et les similitudes historiques et culturelles, la proximité géographique, les avantages complémentaires, l'attention des dirigeants et les efforts maximaux des habitants et des entreprises.

Photo : VNA

Selon Vuong Dinh Hue, la pandémie de COVID-19 pose de multiples défis pour la communauté régionale et internationale, dont le Vietnam et la République de Corée. De différentes activités de coopération entre les deux parties ont été suspendues et reportées, tandis que la coopération économique et les échanges entre les peuples sont également grandement affectés. Cependant, avec la détermination des dirigeants des deux pays, la coopération bilatérale est maintenue, et surtout, l'échange de différents niveaux s'effectue sous différentes formes de manière flexible, en réponse au nouveau contexte.Le chef de l'organe législatif du Vietnam a souligné que dans le cadre de l'Accord régional de partenariat économique global (RCEP), les deux États sont des partenaires importants et a conclu les procédures d'approbation de ce traité de manière anticipée, afin de favoriser son entrée en vigueur au début de 2022.Il s'agit d'une base importante pour les deux parties pour faire avancer les activités de coopération bilatérale, consolider mutuellement leur position en tant que partenaire commercial et investisseur de premier plan et étendre leur partenariat stratégique.Après avoir évoqué la longue histoire d'échanges entre les deux peuples, au moins depuis le XIIIe siècle, lorsque les princes de la dynastie Ly du Vietnam se sont rendus en République de Corée pour s'y établir et ont contribué à l’œuvre nationale de défense de l'État péninsulaire, Vuong Dinh Hue souligné que les deux parties sont actuellement des partenaires stratégiques et de véritables amis.Il a exprimé sa certitude que la relation de partenariat de coopération stratégique bilatérale sera développée de manière énergique et efficace afin de réaliser de nouvelles réalisations dans un avenir proche, en réponse aux intérêts et aux avantages des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et le monde.- VNA