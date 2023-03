Photo d'illustration : Getty Images

Jakarta (VNA) - Le Parlement indonésien a adopté le 21 mars un décret d'urgence sur la création d'emplois pour en faire la loi.

Le décret, promulgué par le président Joko Widodo en décembre 2022, vise à créer un environnement des affaires et de l'investissement de qualité pour les petites et moyennes entreprises et les investisseurs étrangers qui se tournent vers la plus grande économie d'Asie du Sud-Est dans le contexte où les inquiétudes concernant une récession mondiale augmentent.

L'Indonésie a pour objectif d'attirer 1,4 billion de roupies (91,28 milliards de dollars) d'investissements cette année, contre 1,2 billion l'année dernière. La nouvelle loi devrait permettre aux investisseurs nationaux et étrangers de faire plus facilement des affaires dans toute l'Indonésie.

Le ministre coordinateur des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, a affirmé que la nouvelle loi contribuerait à éliminer les vides juridiques et était nécessaire pour le pays face aux nombreux défis mondiaux tels que la croissance lente, le changement climatique, le conflit en Ukraine, les problèmes du système bancaire américain.

Les responsables indonésiens estiment que les investissements directs étrangers dans le pays avaient augmenté de 44% grâce en partie à la Loi sur la création d'emplois de 2020, affirmant que l'expansion des affaires des entreprises stimulerait les emplois dans le pays. -VNA