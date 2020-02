Le Parlement européen a approuvé l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam par 401 voix pour, 192 contre et 40 abstentions. Photo : page Twitter de la Commission du commerce international du Parlement européen.



Paris (VNA) – Le Parlement européen (PE) a approuvé mercredi 12 février l’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam par 401 voix pour, 192 contre et 40 abstentions. Cet accord est considéré comme “le plus moderne, exhaustif et ambitieux jamais conclu entre l’UE et un pays en développement”.



Le même jour, lors d’un vote distinct, les députés européens ont également approuvé l’accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) par 407 voix pour, 188 voix contre et 53 abstentions.



L’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA) devra donner un grand élan aux exportations vietnamiennes, aidant le pays à diversifier ses marchés à l’export. L’accord supprimera pratiquement tous les tarifs douaniers entre les deux parties d’ici 10 ans. 65 % des droits sur les exportations de l'Union à destination du Vietnam seront supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord, tandis que les droits restants seront progressivement levés sur une période de dix ans. Les droits appliqués dans l'Union sur les importations en provenance du Vietnam seront éliminés graduellement en l'espace de sept ans. Cette mise en œuvre asymétrique vise à tenir compte du fait que le Viêt Nam est un pays en développement.



Les accords de libre-échange et de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam ont été signés le 30 juin 2019 à Hanoï. Selon une étude du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, ces deux accords devraient aider le PIB vietnamien à progresser de 4,6% et les exportations vers l’UE à augmenter de 42,7% d’ici 2025. De son côté, la Commission européenne prévoit que le PIB de l’UE devrait augmenter de 29,5 milliards de dollars et les exportations vers le Vietnam, de 29%, d’ici 2035.

Ces accords devront en outre aider le Vietnam à améliorer ses mécanismes, institutions et son climat des affaires, favorisant les investissements européens sur son sol. -VNA