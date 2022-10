La Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyên Bao Ngoc. Photo : CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Lê Nguyên Bao Ngoc, 21 ans, vient de surclasser les 70 autres candidates internationales pour devenir, le 15 octobre, Miss Intercontinental 2022. Sa victoire permet au Vietnam d’avoir une reine de beauté de plus reconnue dans le monde entier.



Le titre de Miss intercontinental 2022 est un jalon important pour le Vietnam dans les concours de beauté internationaux. Depuis 2003, le pays envoie une représentante au concours Miss intercontinental, mais c’est la première fois que la victoire revient à une Vietnamienne. Ce succès forge la reconnaissance de la beauté des femmes vietnamiennes à travers le monde entier.



“Je suis heureuse et fière d’avoir gagné le Miss intercontinental. J’ai fait cette promesse à mes proches et à mes supporters lors de mon départ pour ce concours il y deux mois, et j’ai tenu ma promesse !”, déclare Bao Ngoc.



“Quand je suis arrivée en Égypte, j’avais du mal à m’adapter au planning des organisateurs. Mais après ce début difficile, j’ai vite retrouvé le moral et j’ai eu plus d’énergie pour surmonter les épreuves du concours. La plus grande difficulté fut le soir du défilé avec le costume national où j’ai porté le costume de l’ethnie Dao rouge. L’habit était assez lourd et volumineux, l’épine dorsale de la jupe étant un long tube en plastique. Avant le défilé, quelques amies et personnes de mon équipe m’ont aidée à assembler chaque petite partie du costume”, raconte-t-elle. “Comme ce costume est assez lourd et encombrant, quand je l’ai porté, j’ai eu quelque irritations de la peau et des petites blessures”, confie la jeune femme, d’une taille remarquable de 1m85.



Premier voyage à l’étranger



Et d’ajouter : “C’était aussi mon premier voyage à l’étranger, donc le sentiment de dépaysement peut parfois être démoralisant. Chaque fois que je me sentais déprimée, je retrouvai le moral grâce à mon équipe. Bien que l’Égypte et le Vietnam soient dans des fuseaux horaires différents, des amis et collaborateurs sont restés éveillés pour me parler et m’encourager. Grâce à cela, j’ai pu mieux m’adapter au programme des organisateurs”.



Juste avant la finale, la Pdg de la Compagnie par actions de divertissement Sen Vàng (Sen Vàng Entertainment), Pham Kim Dung, est allée en Égypte pour l’encourager.



“Ce fut un bon coup de pouce pour moi. En plus de m’encourager, Pham Kim Dung m’a également apporté de nombreux plats vietnamiens comme du banh tet et de la nourriture séchée. C’était comme si des membres de la famille venaient encourager leur enfant à passer le concours”, partage la jeune femme.



Durant l’étape de question-réponse, Bao Ngoc impressionne par son intelligence. Elle a reçu la question : “Quel échec dans la vie vous aide le plus à apprendre ?”. Elle a répondu avec confiance en anglais : “Nous n’échouons vraiment que lorsque nous renonçons à nos efforts. Aujourd’hui, je me tiens ici, sur la scène de Miss Intercontinental, j’ai relevé des défis. La vie m’a appris que nous devons nous consacrer à 100% dans les projets que nous menons. Quel qu’ils soient, nous devons y investir notre cœur et notre âme. Aujourd’hui, mon plus grand rêve est de devenir la nouvelle Miss Intercontinental et j’ai promis au peuple vietnamien de devenir son ambassadrice et de diffuser le message de Miss Intercontinental, un message d’amour, de paix et d’intégration culturelle, un message qui me définit pleinement. Je suis prête pour ce rôle et le temps est venu pour le Vietnam de gagner la couronne du concours”.



Concernant les commentaires des internautes du monde entier réagissant aux résultats du concours, la nouvelle Miss Intercontinental affirme qu’elle les comprend. “Dans la colère, les gens ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Tout le monde comprend le caractère rude de la compétition, les fans veulent seulement que leur reine de beauté gagne le concours”.



“En fait, les 70 femmes en compétition pour Miss Intercontinental 2022 méritaient toutes le titre suprême. Je pense que je représente maintenant l’ensemble des 70 candidates, c’est comme si elles portaient toutes cette couronne. Parce que je sais aussi que la participation au concours est un parcours qui nécessite tant d’efforts”, déclare-t-elle. Et de poursuivre : “Nous devons lire les commentaires sur les réseaux sociaux et filtrer les informations pour garder sa lucidité durant la compétition”.



Au chevet des victimes des catastrophes naturelles



Répondant à la question de ce qu’elle fera après son retour dans son pays natal, Bao Ngoc dit : “J’étais triste quand en Égypte, je vivais dans une atmosphère agréable, chaude et ensoleillée, mais qu’au Centre du Vietnam, les habitants de Dà Nang étaient touchés par des catastrophes naturelles. De retour au Vietnam, je déposerai temporairement la couronne pour aller dans le Centre afin d’aider les gens à surmonter les conséquences de la tempête et des inondations”.



Bao Ngoc, originaire de la ville de Cân Tho (Sud), est actuellement étudiante à l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Ayant obtenu l’IELTS 8.0, elle a déclaré : “L’apparence n’est pas le facteur le plus important d’une belle femme, il est nécessaire d’avoir du cœur et de l’intelligence”.-CVN/VNA