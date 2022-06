Le macaque à queue de cochon accueilli au parc national de Kon Ka Kinh . Photo: VNA

Gia Lai (VNA) – Le Parc national de Kon Ka Kinh, dans la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) a accueilli le 16 juin, un macaque à queue de cochon.

Ce macaque a été remis par un homme domicilié dans la commune de Kim Tan, district de La Pa, province de Gia Lai.

Depuis 2019, le Centre de sauvetage, de préservation et de développement des animaux sauvages du Parc national de Kon Ka Kinh reçoivent une centaine d’individus d’animaux et 22,5 kilogrammes de serpents dont la plupart appartient à des espèces rares et menacées d'extinction, a annoncé son directeur Tran Van Thu.

Ces individus d’animaux ont volontairement été remis par des habitants locaux ou ont été saisis lors de l'enquête des affaires de trafic illégal d'animaux sauvages dans la province. Ils ont été pris en charge avant d'être relâchés dans la nature, a-t-il ajouté.

Chaque année, le Centre organise régulièrement des activités de sensibilisation sur la protection des animaux sauvages. -VNA