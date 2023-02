Le paquebot de croisière Spectrum of the Seas au port de Tan Cang-Cai Mep. Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le paquebot de croisière Spectrum of the Seas, avec à son bord plus de 3.800 touristes internationaux, a accosté le 26 février au port de Tan Cang-Cai Mep dans le quartier de Tan Phuoc, chef-lieu de Phu My, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).



Il s'agit du 7e navire de croisière international et transportant le plus grand nombre de touristes, amarré dans la province de Ba Ria-Vung Tau depuis le début de 2023. La plupart des touristes viennent des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Australie, de Singapour.

Des cadres du commandement des gardes-frontières du port de Ba Ria-Vung Tau tamponne l'entrée pour les visiteurs à bord du Spectrum of the Seas. Photo: VNA

Après l'accostage au port de Tan Cang-Cai Mep, les passagers ont eu l'occasion de découvrir des sites touristiques attrayants de Hô Chi Minh-Ville et de My Tho (province de Tiên Giang), puis de Bà Ria-Vung Tàu.

Construit par Meyer Werft (Allemagne), le Spectrum of the Seas a été mis en service début 2019. Il mesure 347 m de long, 63 m de haut (18 étages) et est classé dans le top 10 des meilleures stations balnéaires de luxe au monde.

C'est la deuxième fois depuis 2019 que ce paquebot effectue un voyage en Asie du Sud-Est et s'arrête dans la province de Ba Ria-Vung Tau.

Dans la soirée du 27 février, il quittera le port de Tan Cang-Cai Mep pour poursuivre son voyage vers la Thaïlande. -VNA