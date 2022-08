Porte d'entrée du palais Truong Sanh. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Le palais Truong Sanh se trouve au nord de la Citadelle de Huê dans la province de Thua Thiên-Huê. Il a été classé par le roi Thiêu Tri au 7e rang des vingt plus beaux sites de la capitale d’antan.



Selon les livres d’histoire sur la dynastie des Nguyên (1802-1945), le palais Truong Sanh (Longue vie) a été construit en 1822 sous le règne du roi Minh Mang (1791-1841). Cette résidence, avec un jardin de fleurs et comprenant plusieurs constructions, servait de lieu de détente à sa mère, l’impératrice douairière Thuân Thiên.



Connu initialement sous le nom de palais Truong Ninh (Sécurité éternelle), le palais comprend trois bâtiments principaux disposés sur une île et formant le caractère chinois Wang (roi). On peut y accéder par trois ponts.



En 1845, à l’occasion de la naissance du petit-fils aîné de l’empereur Thiêu Tri (1807-1847), Nguyên Phuc Ung Dao, le bâtiment principal a été remodelé et renommé Ngu Dai Dông Duong (littéralement cinq générations ensemble sous le même toit), pour célébrer le fait que, avec l’impératrice douairière Thuân Thiên encore en vie, il y avait cinq générations de la famille royale vivant dans la Cité impériale.



L’harmonie entre l’homme et la nature



Derrière le bâtiment principal du palais Truong Ninh se trouvaient le palais Tho Khuong et le pavillon Van Phuc. Ces trois bâtiments étaient reliés les uns aux autres par un couloir.



En 1844, le roi Thiêu Tri a classé le palais Truong Ninh au 7e rang des vingt plus beaux lieux de la capitale et il lui a également dédié son poème Truong Ninh thùy diêu (Pêche à Truong Ninh). Cette résidence a été rénovée et rebaptisée Truong Sanh en 1923 par le roi Khai Dinh (1885-1925), et a servi de résidence à la reine Tiên Cung, la deuxième femme du roi Dông Khanh (1864-1889).



Au fil du temps et des changements historiques, de nombreuses parties du palais ont été sérieusement dégradées. Il a été restauré en 2005, retrouvant sa beauté presque originale et est considéré comme un joyau de la citadelle.-CVN/VNA