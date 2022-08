Hanoi, 20 août (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a signé une résolution sur le maintien du paiement des travailleurs conformément à une autre en date du 24 septembre 2021 du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur la promulgation des politiques de soutien aux employés et aux employeurs touchés par l’épidémie de Covid-19.

Les mesures de soutien aux travailleurs touchés par le Covid-19 se poursuivent. Photo : thanhnien.vn

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a suggéré de dépenser plus de 1,1 billion de dôngs (47,8 millions de dollars) de la caisse d’assurance-chômage à la fin 2021 pour continuer à payer les travailleurs éligibles. Le paiement doit être effectué au plus tard le 10 septembre.Il a invité le gouvernement à effectuer les paiements dans les délais et à faire rapport sur la mise en œuvre de ces résolutions à sa réunion de septembre. – VNA