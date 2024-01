Panorama du programme. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Des applications numériques permettant de promouvoir l'économie circulaire au Vietnam ont été mises en avant lors d'un programme organisé le 24 janvier à Hanoï.



L’événement a été organisé par le Centre de communication sur les ressources naturelles et l'environnement (RECC) du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, en collaboration avec le ministère de l’Environnement du Japon.



S'exprimant lors de l'événement, le directeur adjoint du RECC Vu Minh Ly a souligné que le gouvernement vietnamien s'était engagé à atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050 et s'efforçait d'atteindre cet objectif en publiant une série de documents et de réglementations sur le développement d'un modèle de croissance économique durable et la promotion du recyclage.



Ko Matsuura, du ministère de l’Environnement du Japon, a déclaré que son ministère et le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement avaient signé des accords de coopération dans les domaines de la gestion des déchets, des projets 3R (réduction-réutilisation-recyclage) et du développement des zones industrielles intelligentes, entre autres.



Le Japon, doté d'une expérience considérable et de technologies avancées, contribuera à améliorer la gestion des déchets au Vietnam, a-t-il ajouté.



Selon l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Akira Hiroi, la gestion des déchets est une question universelle qui concerne toutes les nations du monde.



Le gouvernement japonais espère pouvoir contribuer à la transition vers une économie circulaire au Vietnam à travers non seulement les programmes de coopération existants mais aussi les futurs, a-t-il déclaré.



Les experts et les responsables de l'environnement présents à l'événement ont présenté un système circulaire de matériaux intelligents et la possibilité d'installer ce système dans les zones industrielles au Vietnam. -VNA