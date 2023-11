Panorama du forum. Photo : VNA

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC), en coordination avec des projets soutenus par le gouvernement suisse, a organisé un Forum de promotion des exportations vietnamiennes, sous le thème "Promotion des exportations vertes", le 24 novembre à Hanoï.Dans son discours d'ouverture du forum, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a dit que le développement vert et durable était considéré comme l'une des tâches importantes de nombreuses stratégies de développement du Vietnam, telles que la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030, la Stratégie d’import-export de marchandises jusqu'en 2030, la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, vision jusqu’en 2050...Actuellement, de nombreuses économies développées dans le monde ont mis en place des réglementations environnementales plus strictes pour les produits importés. Par conséquent, les pays exportateurs doivent changer leur façon de penser pour répondre aux exigences techniques strictes des marchés, selon le vice-ministre Do Thang Hai.Rappelant que depuis 2022, le MIC avait adopté le thème « Promotion des exportations vertes » pour le Forum annuel de promotion des exportations, Do Thang Hai a insisté sur les efforts de son ministère pour soutenir les entreprises dans le renouvellement de modèles de croissance en vue d’une réduction des émissions de carbone, élaborer des mécanismes favorables à l’application de technologies propres, améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir l’ économie circulaire ...Valorisant les résultats des éditions précédentes, le Forum 2023 a permis de discuter des solutions pratiques pour promouvoir le développement vert, les exportations vertes, aidere les entreprises à répondre aux exigences et réglementations des marchés d'importation. –VNA