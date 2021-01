Hanoï (VNA) - L'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie a trouvé le nouveau variant du coronavirus identifié en Afrique du Sud sur un spécialiste en provenance d'Afrique du Sud, qui avait été mis en quarantaine dès son arrivée au Vietnam et reçoit actuellement un traitement à l'Hôpital national des maladies tropicales.

Selon les experts, le nouveau variant du coronavirus identifié en Afrique du Sud n'est pas plus mortel mais il est 1,5 fois plus contagieux.

Les deux variants du SARS-CoV-2 détectés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud sont déjà présents au Vietnam.

Les autorités sanitaires conseillent aux gens de continuer à appliquer strictement les mesures préventives contre le le coronavirus (port de masques, désinfection, distance, sans rassemblement et déclaration de l’état de santé).

Il faut renforcer la surveillance épidémique dans les établissements de santé et chez la communauté pour une détection rapide des infectés ; poursuivre les applications informatiques comme le logiciel de déclaration de l’état de santé, l’application de traçage N-Cov et Bluezone.

Selon le ministère de l’Information et de la Communication, 26 millions de Vietnamiens ont téléchargé l’application Bluezone sur leurs smartphones.

L’application Bluezone permet en effet de signaler les contacts rapprochés entre utilisateurs. Si l’un d’entre eux a été enregistré en tant que patient, source de contamination possible, dans la base de données du ministère de la Santé, tous les autres utilisateurs étant entrés en contact rapproché avec lui recevront une alerte, et ainsi de suite. Les services sanitaires pourront alors rapidement trouver les F1- premiers contacts, les F2 - deuxièmes contacts et les F3 - troisièmes contacts. -VNA