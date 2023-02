Hanoï (VNA) - À l’occasion de la fête Nguyên tiêu, la première pleine lune de l’année lunaire, la Journée de la poésie vietnamienne 2023 a été organisée ce dimanche à la citadelle de Thang Long – Hanoï.



Placée sous le thème «Le nouveau rythme», cette 21e édition souhaite adresser un message optimiste sur une nouvelle période de redressement rapide et enthousiaste.



Diverses activités étaient au programme: installation d’une rue de poésie et de livres, table-ronde et récital de poèmes. Nguyên Thiên Phuong, une élève hanoïenne, y a participé. «J’ai découvert de nouveaux auteurs et de belles œuvres. Cet événement est enrichissant, original et souhaite sensibiliser les jeunes à la littérature et à la poésie vietnamiennes», a-t-elle déclaré.

Un concert a eu lieu devant la porte principale de la citadelle. De célèbres poètes étaient présents sur scène pour échanger avec le public. - VOV/VNA