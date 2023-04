Le navire à grande vitesse Mai Linh Express au port de passagers de Con Dao. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Le navire à grande vitesse Mai Linh Express, avec à son bord plus de 200 passagers, au départ de la ville de Can Tho, a accosté le 6 avril au port de passagers de Con Dao, dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).Le navire est parti à 7h00 le même jour du port de Ninh Kieu, dans la ville de Can Tho et est arrivé au port de passagers de Con Dao à 11h00 après une itinéraire de près de 200 km.C’était le premier navire à grande vitesse à avoir accosté au port de passagers de Con Dao, qui a été mis en service début mars 2023. Représentant un investissement total de plus de 158,4 milliards de dongs, le port de passagers de Con Dao comprend un quai de 370 mètres, capable d’accueillir des navires de capacité jusqu’à 398 DWT.La mise en service de ce nouveau port situé au centre du district insulaire de Con Dao, permettra de favoriser le déplacement des touristes et de régler la surcharge au port de Ben Dam. -VNA